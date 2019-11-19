Директора Клинцовского завода поршневых колец наказали из-за бывшего правоохранителя

Прокуратура Клинцов проверила, насколько соблюдаются требования закона о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих.

Как показала проверка, в июне 2018 года в Клинцовский завод поршневых колец устроился на работу бывший сотрудник органов внутренних дел. При этом информацию о заключении с ним договора предприятие в областное управление МВД не направило.

По закону, работодатель при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в 10-дневный срок сообщать об этом представителю нанимателя по последнему месту его службы.

В связи с этим прокурор завел на инспектора отдела кадров предприятия дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего».

Генеральному директору ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» внесли представление.