Поиск по сайту
Поиск по сайту

Директора Клинцовского завода поршневых колец наказали из-за бывшего правоохранителя

Опубликовано Вчера, 16:01

Прокуратура Клинцов проверила, насколько соблюдаются требования закона о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих.

Как показала проверка, в июне 2018 года в Клинцовский завод поршневых колец устроился на работу бывший сотрудник органов внутренних дел. При этом информацию о заключении с ним договора предприятие в областное управление МВД не направило.

По закону, работодатель  при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим обязан в 10-дневный срок сообщать об этом представителю нанимателя по последнему месту его службы.  

В связи с этим прокурор завел на инспектора отдела кадров предприятия дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего».

Генеральному директору ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» внесли представление.

Фото
 2710
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Навле фирма прокручивала махинации в отношении сотрудников
  • «Брянсксельмашу» досталось из-за нового юриста
  • В Брянске работодателя оштрафовали на 20 тыс рублей
  • Кадровика накажут за секретное трудоустройство чиновника
  • Бывший глава Бежицы стал гендиректором с нарушением закона
    • Новости регионов
    Очищать железнодорожные пути от снега готовы 18 единиц спецтехники
    14:25:31 20-11-2019
    Смоленский регион Московской железной дороги завершил подготовку к работе в зимних условиях. Железнодорожники проверили инфраструктуру и подготовили специальную снегоочистительную технику.
    Комфорт не на бумаге
    12:22:39 20-11-2019
    Как выполняются проекты и учтены ли пожелания жителей? Ремонт дворов и парков хорошо в этом году выполнили в Сафонове и Ярцеве. Однако в некоторых муниципалитетах, в частности в Дорогобуже, есть проблемы.
    Дом для лошадей
    12:14:05 20-11-2019
    Секции конного спорта помогли решить проблему протекающей крыши. Летом 2019 года на личный приём граждан, который проводил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, пришёл руководитель секции верховой езды при детско-юношеской спортивной школе. Основная проблема, в решении которой он просил помощи, пришедшая в негодность крыша конюшни.
    Микрорайон Королевка остался без воды из-за аварии
    11:14:05 20-11-2019
    Жители микрорайона Королевка сидят с 19 ноября без холодной воды, причина – порыв на трубах.
    На Лавочкина в Смоленске BMW врезалась в дорожное ограждение
    10:50:46 20-11-2019
    20 ноября в областном центре на улице Лавочкина случилась авария с автомобилем  BMW, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
    Банк УРАЛСИБ подвел  итоги деятельности за 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
    11:57:14 19-11-2019
    По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Банка составила 11,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2019 года составили 31,2 млрд руб. против 25,0 млрд руб. годом ранее.
    Лента новостей
    Вчера, 18:11
    Через пять лет брянцы в среднем будут зарабатывать более 42 тыс рублей
    Вчера, 17:18
    Жителя Брянска удивил маршрутчик
    Вчера, 17:01
    В Навле участкового лесничего будут судить за 357 деревьев
    Вчера, 16:01
    Директора Клинцовского завода поршневых колец наказали из-за бывшего правоохранителя
    Вчера, 15:42
    В Брянской области прогнозируется слабый снег
    Вчера, 14:31
    В Брянске простились со Степаном Понасовым
    Вчера, 14:13
    В Брянском районе владельцу мебельной фирмы досталось от прокурора из-за сотрудника
    Вчера, 14:02
    Осуждены бандиты, совершившие похищение на 350 тыс рублей на фокинском цементном заводе
    Вчера, 13:50
    Брянцы жалуются на «катакомбы» на «Полтиннике»
    Вчера, 13:10
    Беспардонный брянский автомобилист устроил «гонки»
    Вчера, 13:01
    У брянца из-за водителя «Газели» поменялись планы
    Вчера, 12:11
    Брянские таможенники обнаружили в поезде «Москва-Кишинев» тайник
    Вчера, 12:00
    На улице Королева в Брянске дама с ребенком угодила под колеса иномарки
    Вчера, 11:06
    Жители Брянска возмущены условиями в местных маршрутках
    Вчера, 10:19
    В Брянске Kia и Audi попали в серьезное ДТП
    Вчера, 10:09
    Брянцу в соцсетях посоветовали идти в церковь из-за необычного гостя на подоконнике
    Вчера, 09:51
    В Брянске в одном из магазинов появился пункт сбора ненужной одежды
    Вчера, 09:00
    Центр Брянска закроют для проезда транспорта
    Вчера, 08:00
    Часть Бежицы останется без электроэнергии
    Вчера, 07:00
    В лесу под Брянском заметили длинноногих рысей
    19-11-2019, 17:42
    В Брянской области с 2020 года материнский капитал увеличат до 200 тыс рублей
    19-11-2019, 17:04
    Хитроумный брянец на иномарке попал в объектив
    19-11-2019, 16:09
    В Бежице изолируют от общества пятерых наркосбытчиков
    19-11-2019, 15:10
    На Авиационной в Брянске около мини-рынка творится беспорядок
    19-11-2019, 14:32
    Суд разобрался с жительницей Брянска, потратившей материнский капитал
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 16:48
    Брянский регион МЖД возглавил Марат Шайдуллин
    Вчера, 16:21
    Музыкальная сказка «Щелкунчик» в исполнении Брянского Губернаторского симфонического оркестра на сцене к/з «Дружба»
    Вчера, 15:33
    Дорогие поклонники высокого искусства!
    Вчера, 14:37
    Как обыграть доходность по депозиту
    Вчера, 14:19
    Журналисты и блогеры в девятый раз отправятся «Вместе в цифровое будущее»
    Актуальные темы
    Новости Общество
    Брянцу в соцсетях посоветовали идти в церковь из-за необычного гостя на подоконнике
    Новости Общество
    Брянцев всполошила покупательница в грязных кроссовках в местном магазине
    Общество На дорогах
    Брянцы обсудили нетрезвую девушку, испачкавшую такси
    Происшествия На дорогах О главном
    Хитроумный брянец на иномарке попал в объектив
    Новости Общество
    В Брянске выбрали красавицу plus-size
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    О рекламе букмекерских контор

    О рекламе букмекерских конторВ связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на размещение и распространение рекламы букмекерских контор и напоминает, что в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, допускается в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.

    Ростелеком новости
    Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»

    Новогодние подарки клиентам «Ростелекома» в онлайн-игре «Целься в приз»«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику.

    РЖД новости
    Брянский регион МЖД возглавил Марат Шайдуллин

    Брянский регион МЖД возглавил Марат ШайдуллинПриказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова заместителем начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) в Брянском регионе  назначен Марат Шайдуллин.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: «Мы системно занимаемся расширением форматов работы по профилактике детского электротравматизма – и, как показывает практика, это дает результат»

    «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») продолжают в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) масштабную работу по профилактике детского электротравматизма

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.