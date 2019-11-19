В Брянской области прогнозируется слабый снег

По итогам 9 месяцев 2019 года чистая прибыль Банка составила 11,4 млрд руб. против 7,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистые процентные доходы за 9 месяцев 2019 года составили 31,2 млрд руб. против 25,0 млрд руб. годом ранее.

20 ноября в областном центре на улице Лавочкина случилась авария с автомобилем BMW, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Жители микрорайона Королевка сидят с 19 ноября без холодной воды, причина – порыв на трубах.

Секции конного спорта помогли решить проблему протекающей крыши. Летом 2019 года на личный приём граждан, который проводил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, пришёл руководитель секции верховой езды при детско-юношеской спортивной школе. Основная проблема, в решении которой он просил помощи, пришедшая в негодность крыша конюшни.

Как выполняются проекты и учтены ли пожелания жителей? Ремонт дворов и парков хорошо в этом году выполнили в Сафонове и Ярцеве. Однако в некоторых муниципалитетах, в частности в Дорогобуже, есть проблемы.

Смоленский регион Московской железной дороги завершил подготовку к работе в зимних условиях. Железнодорожники проверили инфраструктуру и подготовили специальную снегоочистительную технику.

Ночью от -5 до -9 градусов по Цельсию, днем от -5 до 0.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, слабые осадки будут только ночью. Ветер юго-восточный, скорость – 6-11 метров в секунду.

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