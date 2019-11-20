Ужасное общежитие на Московском проспекте Брянска попало в сеть

Брянцы пожаловались на общежитие на Московском проспекте, которое шокирует своими страшными условиями, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о здании №84. По словам горожан, в таких помещениях жить невозможно, особенно семьям с маленькими детьми.

«Дом признан аварийным, нет ни душа, ни горячей воды, только кухня и туалет, в стенах трещины», - поделился автор публикации и добавил, что город не хочет расселять собственников, объясняя все нехваткой денег.

Власти просят людей потерпеть до 2025 года.

Подписчики, увидев фото помещений, пришли в ужас. Многие посоветовали жильцам самии собирать деньги делать ремонт.