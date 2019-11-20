В Фокинке директору лицея №27 грозит наказание

Прокуратура Фокинского района проверила на основании обращений родителей учеников, насколько соблюдаются требования закона об образовании в лицее №37 имени Героя Советского Союза Кустова.

Во время проверки выяснилось, что в учреждении допустили нарушения во время платного обучения в «Школе будущего первоклассника».

Помимо всего прочего, родители постоянно сдавали средства на нужды лицея. Поборы были довольно частыми, а суммы большие.

На руководителя лицея заведено административное дело.