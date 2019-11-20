Жителя Дубровки уличили в двойном преступлении

Жуковский райсуд рассмотрит уголовное дело 34-летнего жителя Дубровского района, который обвиняется сразу в двух преступлениях.

История случилась 12 июня 2019 года ночью в деревне Латыши. Злоумышленник из двух машин, которые стояли около домов, похитил имущества на пять тысяч рублей с лишним.

22 июня этот же мужчина в нетрезвом виде ударил не менее 7 раз ножом в грудь водителя такси. Он испугался, что таксист может его отвезти в полицию в связи с его неявкой в суд. От полученных ранений потерпевший скончался в больнице.

За совершение последнего преступления злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы.