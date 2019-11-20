В брянской скорой помощи дичайший «кадровый голод» - соцсети

Фельдшер Володарского района пожаловалась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» на ситуацию, сложившуюся в службе скорой помощи.

Аполинария Батикова рассказала, что работать на «скорой» некому, только за последний год с ее подстанции уволилось 20 человек.

«Ушли из низкой заработной платы, плохих условий труда. Из прошлогодних выпускников остался один, в этом же году при наличии 2-х медицинских колледжей к нам трудоустроился один фельдшер. Сейчас «дичайший кадровый голод», - объяснила специалист и добавила, что недавно был обновлен автопарк, однако зачем это нужно, если некому на этих машинах ездить.

Есть водитель, автомобиль, но нет медика, в итоге «скорая» стоит. Из положенных пяти фельдшерских, одной педиатрической, врачебной и реанимационной бригад работают 3-4 на весь Володарский район, Радицу-Крыловку и Большое Полпино.

«Доходило до того, что в однажды осенью район обслуживали две бригады. Возрастает время ожидания вызовов до 3-4 часов. К Вам попросту некому ехать», - поделилась Батикова.

По словам женщины, из-за неукомплектованности падает качество оказания помощи.

В руководстве, добавила фельдшер, в курсе ситуации, но реакции нет.