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В Климовском районе обнаружили 10 сомнительных сайтов

Опубликовано Вчера, 15:01

Прокуратура Климовского района во время мониторинга интерната нашли 10 подозрительных сайтов.

Во время проверки выяснилось, что на ресурсах размещена информация о продаже дистанционным способом счет-фактур любого образца.

Этот документ служит основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом сумм НДС к вычету.

К этим данным был свободный доступ.

В связи с этим прокуратура направила в суд административные иски, в которых требовала признать информацию запрещенной.

Суд удовлетворил требования прокурора.

10 интернет-ресурсов заблокировали.

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