Брянцев возмутила продавщица с хлебом в руках

Продавец одного из брянских магазинов попала в объектив, причина – неаккуратность в обращении с продуктами, информация об этом появилась 21 ноября в одном из пабликов соцсети.

На фото видно, что сотрудница супермаркета держит голыми руками неупакованный хлеб. Этот факт и возмутил горожанку Татьяна Вишню, поэтому она и поделилась ситуацией с подписчиками.

«Грязными руками перекладывает хлеб, сначала об грязную клавиатуру, на которой все работают, а потом за продукты», - объяснила Татьяна.

Мнение у брянцев по этому вопросу разделилось: один стали на сторону сотрудницы, заметив, что хлеб покупатели сами развернули; другие выступили против.

«До неё уже десятки человек проверили этот хлеб на мягкость своими грязными руками. Вообще, как можно хлеб без производственной упаковки покупать», - прокомментировала Карина Дзюба.