В Брянске состоятся антитеррористические учения
Очередные учения ФСБ проведут в Брянске 22 ноября.
Мероприятия состоятся на территории Брянского государственного технического университета.
Поддаваться панике не надо, поскольку это всего лишь традиционная спецоперация по нейтрализации условных террористов.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе букмекерских контор
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на размещение и распространение рекламы букмекерских контор и напоминает, что в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, допускается в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.
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Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова заместителем начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) в Брянском регионе назначен Марат Шайдуллин.
Министерство энергетики Российской Федерации утвердило результаты оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайтеведомства. Документ подтверждает соблюдение «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») требований, установленными правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.