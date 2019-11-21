В Фокинке появилась «крутая» остановка общественного транспорта

Каждый день в Брянске в плане благоустройства происходят положительные изменения: ремонтируются дороги, детские сады, школы, больницы, приводятся в порядок парки и скверы, уделяется внимание чистоте и вывозу бытовых отходов, последний пункт местные жители часто игнорируют, как и всю «мусорную реформу».

Как бы ни старались коммунальщики убирать, вывозить отходы, все же грязных мест в областном центре еще много. Виноваты сами горожане, которые бросают полиэтиленовые пакеты, бумагу и другой хлам прямо на дорогу или остановки общественного транспорта. 21 ноября в соцсеть попало фото беспорядка на остановочном павильоне в Фокинке.

«Фокинский район. «Крутая» остановка на «Литии», - поделилась автор публикации Виктория.