В Брянске стартовало массовое «изгнание» треног

Десант активистов от ЛДПР с проектом «Треноги, прочь с дороги» 21 ноября высадился сразу в разных районах Брянска.

Участники акции пикетировали скрытые от обзора автомобилистов камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Это не первое подобное мероприятие в областном центре. В этот раз к нему приобщились новые участники. Постепенно акция становится народной, вызывая большую поддержку у водителей. Теперь они не только охотно сигналят и делятся своими наблюдениями, но и угощают активистов горячим кофе.

Операторы передвижных комплексов хотят найти защиты у правоохранителей.

«В ходе массового пикетирования активистам пришлось давать объяснения прибывшим по вызову сотрудникам полиции, которые не зафиксировали никаких нарушений общественного порядка со стороны активистов», - объяснили в пресс-службе ЛДПР.

К подобному мероприятию могут присоединиться все желающие, для этого надо позвонить по телефону 8 (4832) 66-02-96 или на электронную почту ldpr32@mail.ru Также можно написать в группу Брянского регионального отделения ЛДПР в соцсети «ВКонтакте».









