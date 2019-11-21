Брянский миллиардер купил торговые центры Коломейцева – СМИ

Как выполняются проекты и учтены ли пожелания жителей? Ремонт дворов и парков хорошо в этом году выполнили в Сафонове и Ярцеве. Однако в некоторых муниципалитетах, в частности в Дорогобуже, есть проблемы.

Смоленский регион Московской железной дороги завершил подготовку к работе в зимних условиях. Железнодорожники проверили инфраструктуру и подготовили специальную снегоочистительную технику.

С 21 ноября по 2 декабря в областном центре на улице Верхне-Рославльская будет ограничено движение транспорта.

22 ноября в Брянске пройдет суд, где бизнесмен Коломейцев будет оспаривать решение Следственного комитета России о возбуждении против него уголовного дела насчет разглашения семейной тайны.

Как известно, на Коломейцева заведено пять уголовных дел.

К примеру, издание «Брянские новости» сообщило, что это крупный владелец недвижимости.

Такая информация появилась в местных СМИ. Фамилию и имя богача не называют.

В областном центре ходят слухи о том, что ТРЦ Коломейцева купил местный миллиардер.

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