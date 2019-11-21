В брянском парке «Юность» устроили незаконную торговлю

В Арбитражном суде Брянской области рассмотрели дело согласно исковому заявлению фирмы ООО «Городской парк», в котором требовали признать незаконным и отменить постановление об административном правонарушении.

История произошла летом 2018 года. Упомянутую выше фирму привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тыс рублей за торговлю в нестационарном торговом объекте «Блинок» в парке «Юность».

Предприятию не понравилось постановление, и оно обратилось в арбитражный суд. В итоге в суде заявили, что городской совет утвердил схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Брянска. При этом киоск «Городского парка» не включили в схему размещения нестационарных торговых объектов.

По этой причине суд не удовлетворил заявление «Городского парка».

Решение суда не вступило в силу.