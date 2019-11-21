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В Брасово «предприимчивый» директор приговорен к колонии и оштрафован на 200 тыс рублей

Опубликовано Вчера, 15:31

Суд Брасовского района вынес наказание 36-летнему директору строительной фирмы, который признан виновным в мошенничестве в крупном размере.

Мужчину приговорили к трем годам колонии общего режима, а также к штрафу в 200 тыс рублей.

Приговор пока не вступил в силу.

История продолжалась с июня 2012 года по август 2013-го. Пользуясь служебным положением, директор фирмы похитил более 2,2 млн рублей из областного и бюджета Брасовского района. Он не исполнил обязательства по муниципальному контракту в плане строительства  гидротехнического сооружения.  При этом внес ложные сведения в отчеты об объема выполненных строительно-монтажных работ.

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