В Брянске на остановке «Сквер Комсомольский» не огорожено опасное место
Столб линий электропередач лежит на тротуаре около остановки «Сквер Комсомольский» в областном центре, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
На фото видно, что вокруг электроопоры раскиданы провода, кроме этого, некоторые свисают вниз над головами прохожих.
Опасное место пока не огорожено.
Снимок в сети опубликовал Кирилл Ивашкин.
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