В Брянске на остановке «Сквер Комсомольский» не огорожено опасное место

Столб линий электропередач лежит на тротуаре около остановки «Сквер Комсомольский» в областном центре, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, что вокруг электроопоры раскиданы провода, кроме этого, некоторые свисают вниз над головами прохожих.

Опасное место пока не огорожено.

Снимок в сети опубликовал Кирилл Ивашкин.