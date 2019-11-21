На брянском хлебе появился стикер-призыв от ГИБДД

На Севском хлебокомбинате появились изделия в непривычной упаковке, в ее оформлении поучаствовали сотрудники Госавтоинспекции.

Теперь на хлебе и булках из Севского района можно увидеть тематические стикеры «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяных за рулем!».

По словам сотрудников ГИБДД, изделия из теста – востребованные продукты питания, в связи с этим граждане, увидев стикер с полезными номерами телефонов, могут оперативно позвонить в полицию и сообщить о пьяном автомобилисте.

В Госавтоинспекции просят граждан сотрудничать с правоохранителями.

Один вовремя сделанный звонок, напомнили специалисты, может спасти человеческие жизни.