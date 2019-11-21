В Бежице в Майском парке разгромлен сортир

С момента открытия Майского парка после реконструкции прошло ровно две недели, за это время в месте отдыха успели «похозяйничать» вандалы, первым делом им приглянулась уборная.

В туалете вырвали розетки, выключатели, поломали ободки от унитазов, дверные руки, опоры кабинок, дверь.

Санузел уже начали приводить в порядок. Подрядчик обратился в полицию. Проводится проверка по факту инцидента. Просматриваются камеры наблюдения. После установления суммы ущерба примут соответствующее процессуальное решение.