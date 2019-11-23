Брянец продает монумент Ленину за 150 тыс руб

Памятник вождю пролетариата продается в Брянске на специализированном сайте, объявление появилось 21 ноября.

Монумент Ленину находится у жителя Советского района. Сделан он из алюминия, высота скульптуры – два метра. Откуда она у брянца, неизвестно.

За нее он просит 150 тыс рублей.