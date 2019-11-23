В Брянске во дворе между Абашева и Красной жильцам угрожает опасность

Ситуация во дворе между улицами Абашева и Красной в областном центре беспокоит местных жителей, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о территории около домов № 5 на Абашева и № 16 улицы Красной. Сергей Качуровский говорит, в течение двух недель здесь ремонтировали водопровод.

«В морозы были перебои с горячей водой и отоплением. Вот что после ремонтных работ оставило после себя ЖЭУ. Ходить невозможно, торчит арматура, и лежат куски плит», - сообщил автор публикации и добавил, что не дай бог на арматуру кто-нибудь упадет, случится беда.

Опасное место, согласны подписчики с автором, следует срочно ликвидировать.