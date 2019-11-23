В брянском торгово-развлекательном центре показали «клубничку»

Смоленский регион Московской железной дороги завершил подготовку к работе в зимних условиях. Железнодорожники проверили инфраструктуру и подготовили специальную снегоочистительную технику.

С 21 ноября по 2 декабря в областном центре на улице Верхне-Рославльская будет ограничено движение транспорта.

Банк УРАЛСИБ предлагает новый пакет услуг «СуперВЭД. МТФ» для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Продукт был разработан специально для участников Международного таможенного форума, партнером которого выступил УРАЛСИБ, и предназначен для представителей корпоративного бизнеса, не являющихся клиентами Банка.LAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

«Клубничку» показывали по телевизору в зоне общепита, около кафе.

Посетителей брянского торгово-развлекательного центра «Аэропарк» удивили видео для взрослых, такая информация появилась в одной из соцсетей 25 ноября.

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