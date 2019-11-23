В Бежице появилась бабушка-вымогательница

Пожилая женщина – вымогательница облюбовала Бежицкий район около магазина Би-Би, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 25 ноября.

Как сообщает автор публикации, пенсионерка торгует личными вещами около рынка. Называет себя Петровной. По словам ее коллег, она инвалид более 10 лет.

«Когда на дороге подставляет сумку, из салона не видно. Машина цепляет ее баул, она валится на землю и кричит очень громко, что её сбили», - объяснила очевидец и добавила, что пенсионерка от больницы отказывается, на лечение вымогает 20 тыс рублей. Когда водители звонят в больницу и полицию, она сразу снижает сумму до 2-х тысяч рублей под расписку, предлагая мирно решить ситуацию.

Жертвой ее аферы стали три человека.

Свидетель просит автомобилистов не верить бабушке.

Подписчики обсудили ситуацию. Многие из них заметили, что как бы ни было пенсионерам трудно жить, но такими аферами на жизнь лучше не зарабатывать.

«Это её бизнес. Понятно, что маленькие пенсии, ну так иди и работай. Не надо наживаться на других», - прокомментировала Валентина Романова.