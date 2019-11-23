Опасный острый предмет привел в ужас жителей Брянска

Неприятная находка испортила настроение жителю Советского района Брянска, который прогуливался по улице Малыгина со своим ребенком.

Информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об остром опасном предмете – использованном шприце, именно его на дороге около обочины заметил внимательный отец.

По мнению мужчины, это дело рук наркоманов, которые совсем с ума сошли.

«Это ужас, товарищи!!! Утро, выходной, прекрасная погода. Идём с ребёнком. Валяется прямо на дорожке. Дети могут и схватить. Не пойму одного, достать отраву и принадлежности они могут, а до мусорки донести сил нет!» - поделился возмущенный брянец.