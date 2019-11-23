Кони облюбовали стадион на Володарке

В Володарском районе у лошадей появилось необычное пастбище, об этом сообщили в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о стадионе, именно это место облюбовали кони. Ранее животных местные жители обычно замечали около мусорных контейнеров, во дворах, на остановках общественного транспорта.

К слову, в областном центре очень часто можно увидеть бездомных собак, котов, коней.

Региональные власти однажды обещали создать приют для бродячих животных. На эти цели даже выделили 24 млн руб.