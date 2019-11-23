Брянщина одна из первых приобщилась к «дорожной карте» безопасного труда
В 2019 году в Брянской области стартовал мобильный комплекс по охране труда под лозунгом «Культура безопасного труда — это твоя жизнь и здоровье», об этом стало известно 25 ноября во время совещания вице-губернатора Брянской области Александра Резунова с заместителями главы региона.
По словам чиновников, Брянщина одна из первых включилась к реализации мероприятий «дорожной карты» по формированию культуры безопасного труда в среди молодежи в РФ.
С помощью мобильного комплекса для учеников школ проводят занятия по видам безопасности, в том числе по электрической.
Такой метод планируют использовать на обучающих семинарах, совещаниях по охране труда.
Каждый год в регионе проводят конкурс «Охрана труда глазами детей». Призеров награждают на торжественных школьных линейках, а победителей отмечают на заседании профильной областной межведомственной комиссии. Работы победителей ежегодно направляют на Международный конкурс «Охрана труда глазами детей».
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Правительство области по рекомендации Минтруда России приобщилось к международной концепции «нулевого травматизма» в качестве партнера с помощью регистрации на сайте Международной ассоциации социального обеспечения, являющейся разработчиком этой концепции (к проекту присоединились более 70 организаций различных форм собственности).
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