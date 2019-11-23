Жителей Брянска расстроил маршрутчик-любитель соцсетей
Водитель маршрутки №45 всполошил один из брянских пабликов соцсети «ВКонтакте» 25 ноября.
Причина – мужчина всю дорогу не отрывал своего взгляда от смартфона, где переписывался в сети. При этом шофер управлял транспортом.
«Потом вопрос, почему ДТП, это возмутительно!» - прокомментировала автор публикации.
По словам некоторых подписчиков, этого водителя не первый раз застают в такой позе на рабочем месте.
Горожанин Максим Картамошенко объяснил, чтобы не было таких историй, стране нужен новый регламент на лиц, допускаемых к пассажирским перевозкам.
«Сейчас любой человек, имеющий категорию, спокойно с грузовой газели на пассажирскую садится», - написал Максим.
Напомним, на площади Партизан был замечен хитроумный маршрутчик.
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