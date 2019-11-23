Володарский суд не сжалился над бандой, торговавшей контрафактным алкоголем
Суд Володарского района вынес приговор организатору и активному участнику группы, которая занималась в Брянске незаконной продажей контрафактного спиртного.
Организатора приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, а участника к году. Оба проведут срок в колонии общего режима.
Решение суда вступило в силу.
История случилась в 2015 году. 33-летний житель Брянска создал и возглавил банду, которая занималась перевозкой, хранением и торговлей поддельного алкоголя. Незаконная деятельность проходила на территории гаражей.
Правоохранители изъяли из незаконного оборота продукции на 380 тыс рублей.
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