Володарский суд не сжалился над бандой, торговавшей контрафактным алкоголем

Суд Володарского района вынес приговор организатору и активному участнику группы, которая занималась в Брянске незаконной продажей контрафактного спиртного.

Организатора приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, а участника к году. Оба проведут срок в колонии общего режима.

Решение суда вступило в силу.

История случилась в 2015 году. 33-летний житель Брянска создал и возглавил банду, которая занималась перевозкой, хранением и торговлей поддельного алкоголя. Незаконная деятельность проходила на территории гаражей.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота продукции на 380 тыс рублей.