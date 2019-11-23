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Сотрудникам брянского «Комфорта» должны 4 млн рублей

Опубликовано Сегодня, 16:20

Прокуратура Советского района приняла меры в связи с невыплатой зарплаты сотрудникам ООО «Комфорт», в итоге руководство фирмы погасило более 9 млн рублей долга.

Как показала проверка, подчиненные не видели денег с мая по сентябрь 2019 года, невыплаченная сумма достигла более 14 млн рублей.

После реагирования прокурора работодатель частично погасил задолженность с мая по июль, сотрудникам возвратили более 9,2 млн.

На прошлой неделе вернули еще 900 тыс.

«Вплоть до полного погашения задолженности ситуация будет находиться на контроле прокуратуры», - сообщили в ведомстве.

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