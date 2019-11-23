Сотрудникам брянского «Комфорта» должны 4 млн рублей
Прокуратура Советского района приняла меры в связи с невыплатой зарплаты сотрудникам ООО «Комфорт», в итоге руководство фирмы погасило более 9 млн рублей долга.
Как показала проверка, подчиненные не видели денег с мая по сентябрь 2019 года, невыплаченная сумма достигла более 14 млн рублей.
После реагирования прокурора работодатель частично погасил задолженность с мая по июль, сотрудникам возвратили более 9,2 млн.
На прошлой неделе вернули еще 900 тыс.
«Вплоть до полного погашения задолженности ситуация будет находиться на контроле прокуратуры», - сообщили в ведомстве.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Push-уведомления: реклама или нет
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области в последнее время часто поступают вопросы по поводу Push-уведомлений в мобильных телефонах, является ли этой рекламой, следовательно, нужно ли согласие абонента на получение, каковы требования к ее распространению и какая ответственность возлагается на плечи распространителя.
«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику.
С начала 2019 года отремонтировано 28 переездов Брянского региона Московской железной дороги, расположенных в Брянской и Калужской областях, включая укладку резинокордового покрытия и асфальтировку участков автодорог, расположенных в зоне ответственности ОАО «РЖД».
В Москве, на Международном форуме «Электрические сети» состоится панельная дискуссия «Системы накопления в эпоху изменения отраслевой парадигмы развития».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.