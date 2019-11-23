Брянской жилищной инспекции досталось от прокурора

Прокуратура Брянской области проверила, насколько соблюдается закон в государственной жилищной инспекции, и обнаружила нарушения.

Как объяснили в пресс-службе регионального ведомства, ревизию провели по обращению гражданина. Выяснилось, что инспекция проигнорировала жалобы местного жителя.

«Само обращение инспекция направила для рассмотрения в правоохранительные органы по истечении семи дней с момента его регистрации», - рассказали в областном управлении прокуратуры.

В этой связи на директора жилинспекции внесли представление. На виновного должностного лица завели административное дело. Кроме того, его оштрафуют до 10 тыс рублей.