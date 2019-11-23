Жительница Бежицы попалась на продаже спиртного 15-летней девочке

33-летней жительнице Бежицкого района может грозить либо до 80 тыс рублей штрафа, либо исправительные работы сроком на год за то, что продала спиртную продукцию несовершеннолетней школьнице.

Брянская полиция устанавливает все причины случившегося и собирается завести уголовное дело по 151.1 УК РФ.

Все началось с того, что правоохранители заметили на улице двух подростков: одна из девушек несла в руках 1,5 литровую бутылку с пивом. Вскоре выяснилось, что она купила алкоголь в киоске, который расположен неподалеку.

Продавщица беспрепятственно продала девочкам спиртное, не спросив, сколько им лет, не проверив документы, удостоверяющие личность.

Выяснилось, что 33-летняя подозреваемая не первый раз нарушает такой закон. Пару месяцев ее уже штрафовали за подобное.