В Бежице за 670 тыс рублей продается «Человек-паук»

Надувной аттракцион под названием «Человек-паук» продается в Бежицком районе Брянска, информация об этом появилась на одном из профильных сайтов.

Сообщается, что батут изготовлен в 2016 году в Питере. За него просят 670 тыс рублей. Высотой объект 15 метров, шириной 10,5-й, длиной – 21.

Учитывая цену, можно предположить, что аттракцион могут позволить купить только богатые люди.