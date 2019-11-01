В Злынке предстанут перед судом трое мигрантов

Злынковский райсуд рассмотрит уголовное дело троих граждан Республики Ирак, которые обвиняются в незаконном пересечении Государственной границы РФ.

Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение.

История произошла 18 сентября 2019 года. У сообщников не было необходимых документов на право въезд в РФ. В связи с этим они взобрались в прицеп грузовика марки DAF, который следовал из Стамбула, и незаконно пересекли российско-белорусский участок Государственной границы.

На следующий день их задержали в Карачевском районе сотрудники правоохранительных органов.