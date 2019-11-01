На Медведева в Брянске был замечен «царь»

Очередное «автохамство» попало в объектив в Брянске на улице Медведева, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» 26 ноября.

По словам очевидца, «царь» оставил свой кроссовер прямо на детской площадке во дворе дома №65.

«Парковка на детской площадке, улица Медведева 65», - поделился автор публикации.

Подписчики по-разному отреагировали на ситуацию: одни возмутились, другие не заметили в этом ничего плохого.

«Шило в пару колёс или старый добрый гвоздь», - прибегнуть к радикальным мерам посоветовал один из брянцев.

«Поставил бы иначе - проезд перегородил. А так и проехать можно, и не мешает, дети ночью не гуляют!» - прокомментировал еще один пользователь.

Напомним, беспардонный брянский автомобилист устроил «гонки».