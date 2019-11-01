В Брянске жильцов ветхой двухэтажки не могут расселить пять лет

Аварийный двухэтажный дом №5, расположенный на улице Красной Гвардии в Володарке, не хотят расселять.

Как сообщает сайт телеканала «Городской», здание признали аварийным еще пять лет назад. Строение было настолько ветхим, что в нем убрали колонны и балконы.

Несмотря на все эти проблемы, дом запланировали на расселение только на 2024 год. По этой причине жильцы написали обращение в ЖКХ, администрацию и прокуратуру.

В суде чиновников обязали людям дать жилье как можно скорее, однако никого еще не расселили.