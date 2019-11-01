Хмельной брянец лишил жизни отца

36-летний житель Советского района ближайшие восемь лет проведет в колонии строгого режима, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Приговор вступил в законную силу 23 сентября 2019 года.

Сама история случилась 16 сентября. Пьяный мужчина поссорился со своим отцом и ударил его около семи раз по голове и телу. В итоге пожилой человек получил закрытую черепно-мозговую травму, которая привела к отеку головного мозга. Вскоре пенсионер скончался.

Осужденный посчитал наказание строгим, поэтому обратился в апелляционную инстанцию, там оснований для изменения приговора не нашли и оставили его в силе.