В брянской школе №33 произошло ЧП: пострадали семиклассники

В школе №33 областного центра 25 ноября обрушился потолок в классе на втором этаже, пострадали двое семиклассников.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, в помещении обвалилась штукатурка, она упала прямо на двоих учеников. На место сразу вызвали медиков «скорой», к счастью, врачебная помощь не понадобилась.

В данный момент проблему изучают представители рабочей комиссии из профильного управления. Предварительная информация: обрушение случилось из-за того, что отсырела штукатурка.

К слову, три недели тому провели ремонт старой крыши, из бюджета города на эти цели выделили средства.

Несмотря на это, в местах протечек в штукатурке накопилась влага. Сырое пятно закрывал подвесной потолок, из-за чего работники школы не смогли вовремя выявить проблему.

Сегодня созданная комиссия определит виды и объемы ремонтных работ.