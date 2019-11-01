В брянской школе №33 произошло ЧП: пострадали семиклассники
В школе №33 областного центра 25 ноября обрушился потолок в классе на втором этаже, пострадали двое семиклассников.
Как объяснили в пресс-службе городской администрации, в помещении обвалилась штукатурка, она упала прямо на двоих учеников. На место сразу вызвали медиков «скорой», к счастью, врачебная помощь не понадобилась.
В данный момент проблему изучают представители рабочей комиссии из профильного управления. Предварительная информация: обрушение случилось из-за того, что отсырела штукатурка.
К слову, три недели тому провели ремонт старой крыши, из бюджета города на эти цели выделили средства.
Несмотря на это, в местах протечек в штукатурке накопилась влага. Сырое пятно закрывал подвесной потолок, из-за чего работники школы не смогли вовремя выявить проблему.
Сегодня созданная комиссия определит виды и объемы ремонтных работ.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Push-уведомления: реклама или нет
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области в последнее время часто поступают вопросы по поводу Push-уведомлений в мобильных телефонах, является ли этой рекламой, следовательно, нужно ли согласие абонента на получение, каковы требования к ее распространению и какая ответственность возлагается на плечи распространителя.
«Ростелеком» предложил брянцам подключить сервис «Видеонаблюдение» на выгодных условиях в рамках акции «Чёрная пятница». С 25 ноября по 8 декабря жители области могут приобрести камеры и подключить услугу с существенной экономией: стоимость камер снижена более чем на 40% и три месяца со дня подключения услугу «Видеонаблюдение» не надо будет оплачивать.
С начала 2019 года отремонтировано 28 переездов Брянского региона Московской железной дороги, расположенных в Брянской и Калужской областях, включая укладку резинокордового покрытия и асфальтировку участков автодорог, расположенных в зоне ответственности ОАО «РЖД».
В Москве, на Международном форуме «Электрические сети» состоится панельная дискуссия «Системы накопления в эпоху изменения отраслевой парадигмы развития».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.