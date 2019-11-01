Жительницу Володарки уличили в махинациях с материнским капиталом
Прокуратура Володарского района проверила, насколько исполняется закон при использовании материнского капитала, и обнаружила нарушения.
Местная жительница получила государственный сертификат на семейный капитал в связи с рождением второго ребенка. 453 тыс рублей гражданка потратила на покупку жилья. При этом она предоставила письменное нотариально удостоверенное обязательство об оформлении приобретенного с использованием средств материнского капитала жилья в общую долевую собственность родителей и детей с определением размера долей.
«Однако обязательства по оформлению приобретенного помещения в общую долевую собственность родителей и детей жещина не исполнила, само жилье продала», - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге условия проживания несовершеннолетних детей улучшены не были, в связи с этим прокурор подал на гражданку в суд иск, чтобы взыскать с нее сумму неосновательного обогащения.
Суд требования прокурора удовлетворил.
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