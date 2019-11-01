На Советской в Брянске кладут новую ливневку

Банк УРАЛСИБ предлагает новый пакет услуг «СуперВЭД. МТФ» для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Продукт был разработан специально для участников Международного таможенного форума, партнером которого выступил УРАЛСИБ, и предназначен для представителей корпоративного бизнеса, не являющихся клиентами Банка.LAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

25 ноября в областном центре на улице Шевченко случилась авария с участием сразу четырех автомобилей, информация появилась в паблике drive 2 smolensk в соцсети «ВКонтакте».

25 ноября в областном центре на улице Маршала Соколовского случилось возгорание в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажки.

За 10 месяцев 2019 года количество столкновений автомобилей с железнодорожным подвижным составом на переездах в границах Московской железной дороги снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (22 и 37 соответственно).

Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров компании «Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

Завод «КДМ» в областном центре подключат к отопительной системе, в связи с этим с 27 по 29 ноября улица Лавочкина будет перекрыта.

К слову, на новую дорогу планируют потратить почти 380 млн рублей. Строительство собираются завершить за два года.

Как сообщает сайт телеканала «Брянска губерния», рабочие кладут три километра ливневой канализации. Идет установка водоприемных колодцев. Ливневку соединят с действующей канализацией.

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«Ростелеком» объявил «Чёрную пятницу» для абонентов в Брянской области «Ростелеком» предложил брянцам подключить сервис «Видеонаблюдение» на выгодных условиях в рамках акции «Чёрная пятница». С 25 ноября по 8 декабря жители области могут приобрести камеры и подключить услугу с существенной экономией: стоимость камер снижена более чем на 40% и три месяца со дня подключения услугу «Видеонаблюдение» не надо будет оплачивать.

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