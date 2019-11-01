Бесцеремонный брянский автомобилист на Mercedes-Benz попал в объектив

Грубого нарушителя Правил дорожного движения зафиксировала камера очевидца, информация опубликована в одной из брянских групп 26 ноября.

Речь идет о водителе дорогостоящей иномарки Mercedes-Benz . По словам свидетеля, автомобилист на улице Калинина при повороте на Пионерскую пересек двойную сплошную, затем выскочил на встречку, где создал аварийную ситуацию.

«Богатеньким мажорам все равно на ПДД!» - поделился автор публикации.

Подписчики попросили работников Госавтоинспекции обратить внимание на нарушителя и наказать его штрафом.