Чиновники Брасовского района получили нагоняй от прокурора

Прокуратура Брасовского района проверила, насколько соблюдаются требования федерального закона при организации сбора и вывоза мусора.

Во время ревизии выяснилось, что в 10 муниципальных образованиях не организовали сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Кроме этого, не разработаны, а также не утверждены схемы санитарной очистки территорий.

В этой связи прокурор района направил в суд 10 исков о том, чтобы заставить местные органы власти заняться разработкой схем санитарной очистки территорий.