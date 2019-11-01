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В Брянске за 70 тыс руб продают щенка шпица

Опубликовано Сегодня, 15:51

Объявление о продаже в Брянске щенка немецкого шпица опубликовали на сайте Авито, стоимость животного – 70 тыс рублей.

Сообщается, что собаке три месяца. Есть медпаспорт, клеймо, две прививки. Шпиц знает команды «сидеть», «нельзя», «лежать».

Находится животное в Бежице. Причина продажи – переезд в другой город. Прилагается корм и домашний вольер.

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