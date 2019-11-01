Брянец пожаловался на водителя 38-го маршрута

Житель Брянска пожаловался в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» на водителя маршрутки №38.

Дмитрий Рудаков говорит, интересно, почему не выбирают худшего шофера.

«Это точно Вячеслав Ковальчук. На данного водителя постоянно поступают жалобы, пассажиры утверждают, что в салоне постоянно грязно и не убрано», - объясняет автор публикации.

Кроме этого, маршрутчик курит, постоянно смотрит сериалы и смотрит в телефон.

«Пассажиров не раз ронял, ударялись об поручни, и вместо того, чтобы извиниться, он сидел и ухмылялся», - добавил брянец.