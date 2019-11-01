В Брянске заняты поиском нотариусов, засветившихся в «чернобыльских» махинациях

Сотрудники региональной прокуратуры ищут людей, которые причастны к хищению бюджетных денег, особое внимание уделяется нотариусам, оценщикам, специалистам по технической инвентаризации.

Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, такое решение приняли 26 ноября во время Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Брянской области.

По словам экспертов, за короткие сроки профильные специалисты декриминализировали реализацию чернобыльской программы. Благодаря этому удалось снизить средства, выделяемые из бюджета на компенсацию утраченного имущества, если в 2012 году на эти цели направляли 6,9 млрд рублей в 2012 году, то в 2018 году - 34 млн рублей.

В прошлом году на Брянщине завели 48 уголовных дел на тему чернобыльских выплат, 32 человек привлекли к ответственности. Под наказание попали местные депутаты, главы муниципальных образований.