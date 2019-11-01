В детском онкоцентре брянец раскрасил палату

Одну из палат брянского детского онкологического центра теперь не узнать, она приобрела новый вид, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что на стене комнаты, где лежат юные пациенты, нарисована картина: горно-морской пейзаж и цветы с бабочками. Работа яркая, красочная, поднимает настроение, настраивает на позитив.

«Художник работает бесплатно. Все для детей», - поделился автор публикации Александр Попов.

Брянцы пришли в восторг от увиденного.

«Побольше таких людей!» - отметил горожанин Дмитрий Гаранин.