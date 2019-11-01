В Унече 21-летнему парню приглянулся «сладкий клад»

До пяти лет за решеткой может провести 21-летний житель Унечи за то, что совершил кражу с пасеки.

Уголовное дело завели по ч.2 ст. 158 УК РФ.

К правоохранителям обратился 67-летний пенсионер из Унечского района. Он оборудовал участок у родительского дома в селе Гудово. Определенное время мужчина отсутствовал. В этот период неизвестный, объяснил потерпевший, разорил два улья и похитил шесть рамок с медом, всего 18 кило на девять тысяч рублей.

«Сладкий клад» молодой человек оставил для себя, часть раздал родным. Когда у него спрашивали, откуда мед, объяснял гостинцем от старого друга.

Причиненный ущерб возмещен.