Брянская прокуратура заинтересовалась свалкой около озера «Орлик-1»

Огромную мусорку обнаружила прокуратура вместе с профильным департаментом около озера «Орлик-1» в Бежице в марте 2019 года, в отношении главы района сразу же приняли меры.

На него внесли представление. После повторной проверки в мае 2019 года нарушения так и не устранили.

В связи с этим прокурор направил в суд иск на Брянскую городскую администрацию, Комитет по ЖКХ о том, чтобы возложить обязанности по организации мероприятий по ликвидации.

Требования прокурора суд удовлетворил, но вместе с тем дал администрации отсрочку исполнения до 1 января 2020 года.