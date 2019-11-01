Люди с ограниченными возможностями не могли попасть в музей Карачева

Прокуратура Карачевского района проверила, насколько исполняются требования закона о музейном деле, в том числе в плане обеспечения условий доступности для людей с ограниченными возможностями.

Как показала проверка, в Карачевском краеведческом музее и Мемориальном комплексе «Хацунь» не было беспрепятственного доступа для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы и функции зрения в их помещения. Речь идет о пандусе, этикетках, напечатанных рельефно-точечным шрифтом Брайля, к экспозиции, к которой тактильный доступ закрыт.

Прокуратура района внесла представление на директора ГБУК «Брянский государственный краеведческий музей».