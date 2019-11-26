В Брянске молодому отцу испортил настроение забор

Жителя Брянска, прогуливающегося в Бежице с ребенком, возмутил новый забор на перекрестке улиц Литейная и Делегатская, информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте» 27 ноября.

Мужчина объяснил, ребенка в коляске через узкое расстояние нельзя провезти из-за этого забора.

Брянец сообщил, чтобы пройти это место, пришлось нести сына на руках, а коляску поднимать выше ограждения.