В Жирятинском районе на местных предприятиях при приеме на работу предоставляли странные документы
Прокуратура Жирятинского района проверила, насколько исполняется трудовой закон на предприятиях АО «Агрогородок «Жирятинский», ЗАО «Жирятинское РТП», МУП «Жирятинское ЖКУ», ООО «Мясной двор», Жирятинское Райпо, в итоге были обнаружены нарушения.
Речь идет о локальных правовых актах, противоречащих законодательству.
Больше всего ревизоров заинтересовали правила внутреннего трудового распорядка организаций с положениями о непредусмотренном виде дисциплинарной ответственности работников, неверном исчислении трудового стажа. Не менее странным было то, что с кандидаты при приеме на работу предоставляли документы, не предусмотренные трудовым законодательством.
Также в правила включались положения, которые нарушают право работника на своевременное ознакомление с приказом работодателя о приеме на работу.
В связи с этим прокуратура принесла протесты на незаконные положения правил внутреннего трудового распорядка организаций.
После этого локальные акты привели в соответствие с нормами трудового законодательства.
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