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В Брасовском районе нарушили права людей с ограниченными возможностями

Опубликовано Сегодня, 11:34

Прокуратура Брасовского района проверила, насколько соблюдается трудовой закон в плане предоставления работы людям с ограниченными возможностями.

Во время проверки выяснилось, что на местном крупном предприятии, где числится более 200 сотрудников, не приняли меры по трудоустройству инвалидов в счет установленной квоты.

По этой причине прокурор района на руководителя организации внес представление. Документ на рассмотрении.

Напомним, инвалиды не могли попасть в музей Карачева.

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