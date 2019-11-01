В Брасовском районе нарушили права людей с ограниченными возможностями

Прокуратура Брасовского района проверила, насколько соблюдается трудовой закон в плане предоставления работы людям с ограниченными возможностями.

Во время проверки выяснилось, что на местном крупном предприятии, где числится более 200 сотрудников, не приняли меры по трудоустройству инвалидов в счет установленной квоты.

По этой причине прокурор района на руководителя организации внес представление. Документ на рассмотрении.

Напомним, инвалиды не могли попасть в музей Карачева.