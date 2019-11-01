Житель Погара за электропастух будет трудиться 240 часов

Суд Погарского района вынес наказание 27-летнему местному жителю Игорю Снигуру, который признан виновным в краже с пастбища мираторговской фермы.

По п.«б» ч.2 ст.158 УК РФ молодой человек приговорен к 240 часам обязательных работ.

Инцидент случился вечером 17 июня 2019 года. Парень незаконно через проем между проволочным ограждением и запертыми воротами пробрался на территорию предприятия и похитил электропастух «Farmer-AS50» с аккумулятором, электрощитом и солнечной батареей.

По всей видимости, ему понадобился прибор в домашнем хозяйстве, либо он просто решил его продать.

Служба безопасности «Брянской мясной компании» отследила украденное. Подозреваемого доставили в полицию. После этого он оказался на скамье подсудимых.